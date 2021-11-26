Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Balkan Atletizm Kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına getirildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?