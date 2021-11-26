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Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Balkan Atletizm Kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Çintimar, Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanlığına getirildi.

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