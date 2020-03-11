Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu - Haber
Ajans, Güncel

Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu

Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi.

11.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:10
Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu

Mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiğine bakıldığında doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçiliği gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Mesleklerin cinsiyete göre ayrıştırılmasının ise son 5 yıl içinde değişmeyeceği öngörüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, meslek gruplarıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl meslek gruplarıyla ile alakalı basına 32 bin 943 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 172 bin haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise kadın esnaf ve sanatkar sayısında büyük artış yaşandığı tespit edildi. Böylelikle kadınların en çok var olduğu meslek grupları; bakkal ile büfe işletmeciliği, lokantacılık ve kuaförlük olarak saptandı.

KADINLARLA ÖĞRETMENLİĞİ BAĞDAŞTIRIYORUZ

Ajans Press'in, IPSOS Cinsiyete Yönelik Global Tutumlar Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiği açıklandı. Böylelikle doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçisi gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin daha çok kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Araştırma 29 ülkeden 20 bini aşkın kişi ile görüşülerek elde edilirken, hane içinde görev dağılımlarını da ortaya koydu. Böylelikle fatura ödemek, tamirat yapmak erkek işleri olarak görülürken, global olarak çamaşır yıkamanın kadın ile ilişkilendirildiği söylendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan Milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor Haber
Virüs senaryosu gerçek oldu! 9 yıl önce çekilen film izlenme rekoru kırıyor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Hülya Avşar Berkay Şahin Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Koronavirüs
Şu an buradasınız: Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:19:34. #1.15#