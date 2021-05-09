Cinsiyetçi söyle'me inat farkında ol

UEDAŞ, cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığı arttırmak adına örnek bir çalışmaya imza attı.

UEDAŞ, cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığı arttırmak adına örnek bir çalışmaya imza attı.

'Cinsiyetçi Söyle'me İnat, Farkında Ol' sloganıyla başlayan projede önce UEDAŞ Genel Müdürlük binasındaki duvarlara dilimize yerleşmiş ve farkında bile olmadan kullanılan bazı cinsiyetçi kelimeler, doğru kullanımları ile birlikte resmedildi. Cinsiyetçi söylemlere karşı farkındalık oluşturmak için hazırladığı video ve görselleri de kamuoyuna duyuran UEDAŞ, çalışmayı istikrarla sürdürüyor.

UEDAŞ'ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda ise, "Cinsiyetçi söylemin ve kalıplaşmış ayrımcılığın tam karşısındayız. Yazı dilimizi güncelleyerek tüm alanlarda eşitlikçi bir kurumsal dil uygulamasını uzun süredir kullanmaktayız. Çalışma arkadaşlarımızdan ve paydaşlarımızdan da eşitsizliğe ve cinsiyetçi söyleme karşı durmalarını, en büyük iletişim gücümüz olan dilimizden bu kelimelerin atılmasına katkı sağlamalarını diliyoruz. Cinsiyetçi söylem gücünü kaybettikçe ayrımcılık da zayıflayacak, hem iş hayatımızda hem de sosyal çevremizde çeşitliliğe bir adım daha yaklaşmış olacağız" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı