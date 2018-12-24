Cinsiyetçi Olmakla Suçlanan Radyocu Hakkında Karar: Her Hafta Bir Feminist Konuk Ağırlayacak ve 10...

Arjantin'de kadın düşmanı söylemlerde bulunmakla suçlanan bir radyo programı sunucusunun, beş ay boyunca her hafta programında bir feminist konuk ağırlaması kararı alındı.

Savcılarla varılan anlaşma sonucunda sunucu Angel Etchecopar, yayına alacağı feminist konuğunun 10 dakika boyunca sözünün kesemeyecek ve konuğunun sözü bitmeden herhangi bir eleştiride bulunamayacak.

Karar, savcıların sunucuyu cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlamasının ardından alındı.

Le Monde gazetesinin haberine göre sunucu Radio 10 kanalındaki programında feministler için 'feminaziler' ifadesini kullandı ve feministlerin 'iğrenç insanlar olduklarını' söyledi.

La Nación gazetesine konuşan Savcı Federico Vilalba Diaz, sunucu Etchecopar'ın 'kadınlara karşı saygısızlık yapmak, hakarette bulunmak, ayrımcılık yapmakla' suçlandığını ifade etti.

Diaz, "Ama Etchecopar sorguya geldiğinde pişman olduğunu ifade etti ve medyada gördüğümden çok daha farklı bir kişiliğini gösterdi" dedi.

La Nación gazetesi, 'Bebek' takma adıyla bilinen Etchecopar'ın tavrını değiştirme niyetini göstererek yetkilileri ikna ettiğini ve bir kadın hakimin, şartlı tahliyesine karar vererek davayı düşürdüğünü yazdı.

https://www.instagram.com/p/BpzmgOYhu_m/

Anlaşma koşullarına göre savcılar sunucuya, kadın konularında uzman olanların isimlerinden oluşan bir konuk listesi verecek ve Arjantin'in cinsiyete dayalı şiddet konularında uzman olan savcısı Veronica Guagnino da, programda tartışılacak konu başlıkları verecek.

Etchecopar'ın ayrıca bir yıl boyunca ayrımcı söylemlerden kaçınması ve Katolik bir yardım vakfına küçük meblağda bağışta bulunması gerekecek. Anlaşma şartlarını ihlal etmesi durumunda ise hakkındaki dava yeniden açılacak.

Bu ayın başında Arjantin parlamentosu, tüm yetkililerin cinsiyet eşitliği eğitimi almasını öngören yasayı onayladı.

Yasaya, 2017'de tecavüze uğrayıp öldürülen 21 yaşındaki Micaela Garcia'nın adı verildi. Cinayet ülkede büyük tepki çekmiş, gösteriler düzenlenmişti.

Garcia, Arjantin'de erkek şiddetine karşı kadınların korunması için başlatılan 'ni una menos' hareketinin destekçilerindendi.

Ama Arjantin parlamentosu Ağustos ayında ise, gebeliğin ilk 14 haftasında kürtajın yasallaşmasını öngören yasa tasarısını ise reddetti. Tasarı parlamentoda 16 saatten fazla tartışılmıştı.