Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı 'Kızlar da Yapar Erkekler De' Reklamı Yayınlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan ve 'Kızlar da yapar erkekler de' temasıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çekilen reklam filmi yayınlanmaya başladı.

ING Bank'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı ve 'Kızlar da yapar erkekler de' temasıyla cinsiyet eşitliğine dikkat çektiği reklam filmi yayınlanmaya başladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, filmle, cinsiyet ayrımı olmaksızın hayallerinin peşinden gidebilen çocukların gelecek rüyasına ışık tutulması amaçlanıyor.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler cinsiyet eşitliği programı HeForShe destekçisi olan banka, 'Kimsenin kimseden fazlası ya da eksiğinin olmadığı' bir dünya hayali kuran çocukların gelecek düşlerini ekrana taşıma amacıyla, 23 Nisan'da sosyal medya kullanıcılarını #HayallerinYeter etiketiyle, eşit bir gelecek için konuşmaya da çağırdığını duyurdu. - İSTANBUL