Cinsiyet eşitliği için 4 yeni birim
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Cinsiyet eşitliği için 4 yeni birim

Cinsiyet eşitliği için 4 yeni birim
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve çocuk istismarı ve işçiliğini engellemek üzere yeniden yapılanmaya gidiyor.

Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadın Danışma ve Dayanışma, Çocuk ve Gençlik Sosyal Çalışmaları ile Aile ve Toplum Hizmetleri birimleriyle birlikte kadın kimliğini merkezine alan yeni hizmet modelleri geliştirilecek. Çocuklar ve gençlere yönelik şiddet ve uyuşturucuyla mücadeleyi de kapsayan bir dizi çalışmaya imza atılacak.

"Kadın Dostu Kent Bornova" sloganıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleye yönelik çok sayıda çalışmaya imza atan Bornova Belediyesi yeniden yapılanmaya gidiyor. Bornova Belediye Meclisi'nde kabul edilen yönetmeliğe göre oluşturulacak olan birimler aracılığıyla özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı araştırma ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Şiddet mağduru kadınlar yalnız kalmayacak

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla bir dizi atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan yeni birimlerin görevleri arasında belediyenin idare yapısını ve çalışmalarını kadın kimliğini merkezine alan bakış açısıyla incelemek ve analiz ederek çözüm önerileri sunmak da yer alıyor. Yönetmeliğe göre, istismar ve şiddet mağduru Bornovalı kadınlar, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'ne başvurarak hukuki ve psikolojik destek alabilecek.

Çocuklar için yeni birim

Çocuk ve Gençlik Sosyal Çalışmaları ile Aile ve Toplum Hizmetleri Birimleri, çocuklara yönelik istismar ve ihmallerin engellenmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik kamusal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Çocuklara ve gençlere yönelik aktivite ve etüt merkezleri aracılığıyla özellikle gençler arasında korkutucu boyutlara ulaşan uyuşturucu madde bağımlılığı ve şiddet sorununa karşı eğitim faaliyetleri yürütecek. Birimin bir diğer görevi ise çocuk işçiliğinin engellenmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapmak olacak.

"Tam eşitlik için yola çıktık"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kurulacak yeni birimlerle birlikte "tam eşitlik" vizyonuyla uyumlu çalışmalara imza atılacağını dile getirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve çocukların istismar edilmekten kurtarılması için yerel yönetimlere çok fazla görev düştüğünü dile getiren Başkan İduğ, "Üzerimize düşeni yapıyoruz. Yeni kurulacak birimlerimiz ile çalışmalarımız yeni bir ivme kazanacak. Bir yandan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bir yandan da çocukların ve gençlerin maruz kaldığı bedensel ve ruhsal istismara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Fotoğrafaltı: Bornova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve çocuk istismarı ve işçiliğini engellemek üzere yeniden yapılanmaya gidiyor.

Kaynak: Bültenler

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