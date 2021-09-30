Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi - Haberler
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Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Son dakika gelişmesine göre İdris TİFTİKCİ / ANKARALI iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Cicişler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, "Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim.

İdris TİFTİKCİ/   ANKARALI iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Cicişler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy, "Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim. Bana cinsel içerikli gönderdiği mesajlar duruyor. Benim kendisine dava açmam gerekirdi" dedi.

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. M.Y., Ersoy'un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy'un, şikayet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi. Esra Ersoy ise sosyal medya hesabından M.Y.'nin kendisine gönderdiği mesajları paylaştı.

"BANA BEKAR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"

Açıklamalarda bulunan Ersoy, taciz iddiasında bulunan iş insanı M.Y.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek, "Benim kendisine dava açmam gerekirdi. Beni rencide ediyor, incitiyor" dedi.  M.Y.'nin 11 yıl boyunca hayatında olduğunu ve hala kendisine değer verdiğini öne süren Ersoy şunları söyledi:

"Beni insanlara karşı çirkin ve kötü iddialarda bulunarak rencide etmesi zoruma gidiyor açıkçası. Evli olduğunu bilmiyordum. Bana bekar olduğunu söylemişti. Evlenmek istiyordu benimle, ben de bu sözlere inanmıştım. Belli bir süre sonra evli olduğu ortaya çıktı. Boşanacağını söyledi. Sevmiştim ben onu belki hala seviyorum asla onu hayatımda bir daha istemiyorum. Beni insanların önünde kötü bir duruma düşürdü. Çıkan haberler i görünce şok geçirdim.  Erkek arkadaşım olduğu için cinsel içerikli video ve fotoğraf gönderdim."

"BANA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Ersoy, "Tehdit mesajları geldi bana, kendi ailesinden birisinden. Ben onunla hiç davalık olmak istemedim, yaşanan güzel günlerin hatırına görünen o ki benim elimde olan delilleri ortaya dökmem gerekir. Bu çıkan haberler olayın gerçeğini yansıtmıyor. 2009 yılından itibaren bana attığı mesajlar, mailler ben biraz tembel bir insanım mesajlarımı silmemişim bana böyle bir iftira atılınca o mesajlara ulaşabiliyorum attığı mesajlar duruyor" dedi. İş adamı M.Y. ile 20 yaşındayken tanıştığını, 30 yaşlarına geldiğini söyleyen Ersoy, "Benim en güzel yıllarımı yedi, üstüne çirkin iftiralarla beni bu durumlara getirmesi hoş değil. Beni kullandı" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Son dakika haberi: Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: Benim kendisine dava açmam gerekirdi

Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Son Dakika Haberleri
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