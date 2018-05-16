9 Öğrencisini Taciz Eden Öğretmen, Cezaevinde Pijamayla Kendisi Astı
Denizli'deki bir ilkokulda, 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Cezaevindeki koğuşunda kendini pijamasıyla ranzaya asarak yaşamına son verdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda, 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Ferruh A. (53), Kocabaş Cezaevi'ndeki koğuşunda kendini pijamasıyla ranzaya asarak yaşamına son verdi.
ELLE TACİZDE BULUNMUŞ
28 Şubat'ta Pamukkale ilçesindeki bir ilkokuldaki öğrencilerden bazılarının velileri, okul yönetimine giderek sınıf öğretmeni Ferruh A.'nın çocuklarına elle tacizde bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine okul yönetimi, durumu, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni Ferruh A., polis tarafından gözaltına alındı. Tacize uğradığı öne sürülen 9 kız öğrenci, pedagog ve psikolog eşliğinde ifade verdi. Kız öğrencilerin ifadelerinde, öğretmenin kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. İddiaya göre öğretmen Ferruh A.'nın, parası olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle öğrencilerin ceplerine elini sokup, tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sınıf öğretmeni Ferruh A., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne konuldu.
KOĞUŞ ARKADAŞLARI BULDU
Ferruh A. bugün, kaldığı koğuşta pijamasıyla kendini ranzaya astı. Ferruh A.'nın koğuş arkadaşları tarafından bulunan cesedi, cezaevi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Ferruh A.'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
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işin aslını kefenini bilmeden adam asılmaz. . . . Daha dün kızın biri yakın arkadaşının beni hamile bıraktı diye ölümüne sebep oldu . sonra ne oldu bebekten alınan örnekler ile ölen çocuğun örnekleri birbirini tutmadı . Yani kızın babası tarafından öldürülen çocuk aslında o kıza tecavüz etmemişti ve tamamen suçsuzdu. . . . Öldürülmeseydi polis ne yapacaktı aynı böyle bir şey olacaktı işte. . . . Memleketin cılkı çıktı diyoruz kimse aldırış etmiyor. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bakiyorum saçma sapan yorumlar var 1)iftiraya uğramiş olabilir 2)cezaevleri islah evi olmasi gerekir Bari yorumlara Allahin adini kariştirmadan dini istismar etmeden yorum yapin gereksizlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kendini aşacak kadar utangaç birinin iftiraya uğraması muhtemeldir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şimdi helal olsun diyenler kesinlikle taciz olayını kabul etmiyorum ancak hadi bir iftira varsa öğretmen boşu boşuna öldüyse daha önce çıkmıştı haber hatırlatayım adanada 17 yaşındaki cocugu namus için öldürdüm dedi kız başkasından hamile kalmıştı benzeri olaylar varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ey kardeşim degermıydı 50 tl verip mektebe gıtseydın seytanin atina binden elin 2 3 cocugu canından kıymetlımıydı üzüldüm kimin ne olacağını allah bilir allah rahmet eylesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır