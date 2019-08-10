Cinsel tacizden tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hücresinde intihar etti

10.08.2019 16:18

Cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in New York'ta tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi'ndeki hücresinde kendini asarak intihar etti.

Milyarder iş adamı, hakkında geçmişte açılan ve savcılık makamı ile uzlaşma ile sonlanan soruşturma ile ilgili tartışmalar yeniden başlamışken tutuklanmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara ilişkin iddiaları içeriyordu.

13 AY HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

TRUMP'IN YAKIN ARKADAŞIYDI

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arkadaşlık kurmuş bir isimdi.