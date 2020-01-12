Cinsel tacizden hüküm giyen Kardinal Pell başka cezaevine nakledildi

12.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:23

Avustralya'da çocuklara cinsel tacizden hüküm giyen Kardinal George Pell, tutuklu bulunduğu cezaevinin üzerinde izinsiz drone uçurulması sonucu başka bir cezaevine nakledildi.



Avustralya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuklara cinsel tacizde bulunmaktan 6 yıl hüküm giyen Avustralya Kardinali George Pell'in tutuklu bulunduğu Melbourne'deki cezaevinin üzerinde drone uçurulduğu ve olayla ilgili eyalet polisinin soruşturma başlattığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından 78 yaşındaki Kardinal Pell'in Victoria eyaletindeki yüksek güvenlikli başka bir cezaevine nakledildiği kaydedildi. Avustralya basınında yer alan haberlere göre, izinsiz uçurulan şüpheli drone ile Kardinal'in fotoğrafları çekilmeye çalışıldı.



Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne'de 1996-2001'de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel tacizden Melbourne Bölge Mahkemesince suçlu bulunmuş ve 6 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. - MELBOURNE

Kaynak: İHA