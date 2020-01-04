Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)
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Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDIEskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:43
Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra cep telefonunu ve parasını gasbeden Ramazan D. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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