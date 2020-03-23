Cinsel suçlardan 23 yıl hapse çarptırılan Harvey Weinstein'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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23.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:15
Cinsel taciz suçlamalarından tutuklanan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Yerel basında çıkan haberlere göre New York Ceza İnfaz Kurumu, Weinstein'ın kaldığı hapishanede koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Covid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com