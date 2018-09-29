Cinsel Saldırıyla Suçlanan Yargıç Kavanaugh, Adalet Komisyonu Onayından Geçti

- ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği ve hakkında şimdilik üç ayrı cinsel saldırı iddiaları bulunan yargıç Brett Kavanaugh, Senato'nun Adalet Komisyonu'nun onayından geçti.

Kavanaugh'nun göreve gelebilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Senato'da haftaya yapılması planlanan oylama ise gelen çağrılar üzerine bir hafta ertelendi. Kavanaugh ile ilgili iddiaları FBI tarafından soruşturulması kararlaştırıldı.

Kavanaugh için Senato'daki oylamanın önümüzdeki hafta Salı günü yapılması öngörülürken, Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake Adalet Komisyonu'ndaki oylamadan sonra söz alarak, Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiasının FBI tarafından soruşturulması ve Senato'daki oylama oturumunun da bir hafta ertelenmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski de Kavanaugh için Senato'da yapılacak oylamanın bir hafta ertelenmesi çağrısı yaptı. Cumhuriyetçi senatör "FBI'ın bu dosyayı kapatması fırsatının tanınmasını destekliyorum" sözleriyle Cumhuriyetçi senatör Jeff Flake'in çağrısına destek verdi

Adalet Komisyonu'nda sabah saatlerinde oylamadan önce yapılan oturum da gergin geçti. Demokrat senatörler salonu terk ederek tepkilerini gösterdi.

Senatör Jeff Flake de oyunun rengini açıkladıktan sonra, komisyondaki oturuma giderken asansörde iki kadının protestosuyla karşılaştı. Cinsel saldırı mağduru olan kadınlardan biri Jeff Flake'le sesini yükselterek hararetli bir şekilde konuştu. Cumhuriyetçi senatöre "Sizinle konuşurken yüzüme bakın. Benim başıma gelenlerin önemli olmadığını söyleyin" sözleriyle tepki gösterdi. Senatör Flake ise oturuma gideceğini söyleyerek, sorulara cevap vermekten kaçındı.

Christine Blasey Ford'un 36 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yargıç Brett Kavanaugh dünkü oturumda masum olduğunu savunmuş, Ford ise kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin Kavanaugh olduğundan "yüzde 100 emin olduğunu" belirtmişti. Brett Kavanaugh'ya dün "Kendinizden eminseniz neden FBI soruşturması talep etmiyorsunuz?" diye sorulmuş, Kavanaugh "Komisyon ne talep ederse ben varım" yanıtını vermişti.

Kavanaugh'yu cinsel saldırıyla suçlayan Christine Blasey Ford Adalet Komisyonu'ndaki oturumda verdiği ifadede o gün odada Kavanaugh'nun arkadaşı Mark Judge'ın da bulunduğunu söylemiş, bunun üzerine Judge'ın da tanık olarak ifadeye çağrılması olasılığı gündeme gelmişti. Daha önce cinsel saldırı iddialarını avukatları aracılığıyla yalanlayan Mark Judge, gizlilik koşuluyla federal bir kurum tarafından yürütülecek soruşturmada işbirliği yapacağını açıkladı. - York