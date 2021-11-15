Cinsel saldırıyla suçlanan TikTokerlar ifadeye çağrıldı
JeffTheMvp kullanıcı adlı profesyonel Fortnite oyuncusu Jeff, TikTok ünlüleri Sir Carter ve ThatsSoRaffy'yi kendisine ve yakın bir arkadaşına cinsel saldırıda bulunmakla suçladı, Jeff ve arkadaşı çiftin yanında sarhoş olduktan sonra bayıldıklarını iddia etti.
XTRA Gaming'e imza atan profesyonel bir Fortnite oyuncusu JeffTheMvp kullanıcı adlı Jeff, TikTok'ta milyonlarca takipçisi olan manken Sir Carter ve arkadaşı Rafael "ThatsSoRaffy" Williams hakkında cinsel saldırı suçlamalarında bulundu.
Jeff, kendisi ve anonim kalmayı tercih eden arkadaşının Carter ve Rafael'in evine davet edildiklerini, burada defalarca alkol almaya teşvik edildiklerini, "seviyelerine girmeleri" söylendiğini ve TikTok çiftiyle parti yapmanın onlara "marka anlaşmaları, cirolar ve etkileyici arkadaşlar" sağlayacağının söylendiğini iddia ediyor. Bir süre sonra Jeff, arkadaşıyla birlikte sarhoş olduktan sonra bayıldıklarını söylüyor.
Rafael'in yanında yatakta çıplak uyandığını ve ne olduğunu hatırlamadığını arkadaşının ise Carter'ın yatağında bulduğunu iddia ediyor.
Jeff, 7 Ağustos 2021'de Rafael'in kendisini ve yakın bir arkadaşını Carter'ın Los Angeles'taki evine "rahatlamak ve jakuzilerine girmek" için davet ettiğini iddia ediyor. İlk başta tereddüt ettiklerini ancak bunun ağ iletişimi için iyi bir şans olacağı varsayımıyla evlerine gittiklerini belirttiler.
Carter ve Rafael'in heteroseksüel bir erkek olarak tanımladığını belirtiyor. Geldiklerinde Rafael ve Carter'ın sabah 7'den beri içki içtiğini öğrendi. Kendisini ve arkadaşını sürekli "seviyelerine gelmeye" çağırdıklarını ve onlara defalarca içki verdiklerini yazdı.
Jeff, "Ciddi bir etki altında olduğum için uyumaya başladım. Carter'ın arkadaşı Raffy'nin yanındaki yatakta uyandım. Çıplaktım ve ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." Sözlerine yer veren Jeff, çıplak olduğunu görünce tecavüze uğradığını hissettiğini belirtti. "Böyle bir şey olacağını bilmiyordum… Manipüle edildik." Diye açıklamalarına ekledi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Jeff, polis tarafından çekilen fotoğraflar, gizli bir soruşturma raporu ve daha fazlası dahil olmak üzere akşamdan makbuzları olduğunu belirtiyor. Ayrıca XTRA Gaming üyeleriyle yaptığı konuşmanın kanıtı olduğunu da iddia edilmesi üzerine TikTokçular Sir Carter veRafael "ThatsSoRaffy" Williams, polis tarafından ifadeye çağrıldı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri