Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili ve cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, mağdurenin annesi, taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı. Tutuksuz sanık veteriner hekim Serkan Durmaz ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.

Mağdure Ç.B'nin avukatı, davanın yaklaşık bir yıldır sürmesine rağmen Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya bir türlü kazandırılamadığını belirterek, "Geç gelen adalet, herkesi mağdur eder." dedi.

Sanık Bilgili'nin avukatları da Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporun eksik olduğunu, bu nedenle yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp raporunun beklenmesini kararlaştırarak duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz hakkında "cinsel istismar", jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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