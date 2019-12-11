Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı

11.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:44

Ankara'da bir veteriner hekimin çalıştığı hayvan hastanesinde, cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili, aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi tamamlandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, ortağı veteriner hekim Serkan Durmaz ve cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt ve mağdure Ç.B. ile tarafların avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanık Bilgili'nin kamudan çıkarılmadan önce görev yaptığı Ankara Üniversitesi ile Çağdaş Hukukçular Derneğinin avukatları da duruşmada hazır bulunarak, davaya müdahillik talep etti. Mahkeme, bakanlığın avukatının talebini kabul ederken, dernek ve üniversitenin müdahillik istemlerini reddetti.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Prof. Dr. Bilgili, çalışanı Ç.B'nin olay günü öğle saatlerinde bazı problemleri olduğunu belirterek konuşmak istediğini, akşam saat 19.30 sularında randevusu bulunan hayvan sahiplerini gönderdikten sonra da konuşma talebini tekrarladığını öne sürdü.

Konuşabileceklerini söylemesi üzerine Ç.B'nin hastanenin mutfağına çıktığını, peşinden kendisinin de mutfağa geçtiğini anlatan Bilgili, Ç.B ile alkol aldıklarını, devamında herhangi bir tecavüz olayının yaşanmadığını iddia etti.

Hasan Bilgili, soru üzerine, daha önce de hakkında bazı iddialar olduğunu, ancak taciz suçundan ceza almadığını söyledi. Mağdurun avukatı Aslı Arıhan Koçak'ın "Neden bu tür olaylar hep sizin başınıza geliyor?" diye sorması üzerine Bilgili, "Başarılı olmanın belası. Üniversitede beni alt edebilecekleri bir konu yok. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Beni yıpratmak, çelme takmak isteyen rakiplerim var." dedi.

Mağdurun üzerindeki tırnak izlerinin sorulması üzerine, "Çalışma ortamımız kedilerin, köpeklerin bulunduğu bir ortam. Ben herhangi bir şey yapmadım." diyen Hasan Bilgili, Ç.B'nin iş kıyafetindeki tükürük bulgusuyla ilgili ise "Formasında bana ait tükürük izi çıktı. Normal, konuşma sırasında tükürük geçmiş olabilir." savunmasını yaptı.

Hasan Bilgili, soru üzerine Ç.B'ye anestezide kullanılan propofol etken maddeli ilaçtan vermediğini öne sürdü.

Sanık Serkan Durmaz ise hayvan hastanesinin kurucu ortağı olduğunu, Ç.B'nin çalışanları olduğunu söyledi. Olay günü öğleden sonra hastaneden ayrıldığını belirten Serkan Durmaz, "Saat 22.00 sularında Hasan Bilgili beni arayarak, 'Serkan, ben kötüyüm. Ç.B. ile alkol aldık.' dedi. Hastaneye geldim. Kapıyı hoca açtı. Sallanıyordu. Kustu. Kolundan tutup odasına götürdüm. Nöbetçi veteriner hekim odasında Ç.B'yi gördüm. İyi olup olmadığını sordum, kafasıyla iyiyim işareti yaptı. Hasan hoca alkolün etkisinden kurtulması için serum takmamı istedi. Ç.B'nin yanına gidip serum takmamı isteyip istemediğini sordum. Ona da bilgisi dahilinde alkolün etkisinden kurtulması için serum taktım." diye konuştu.

Sanık Hüseyin Şenyurt ise jinekolog olduğunu, olay günü bilmediği bir numaradan arayan ve kendisini Prof. Dr. Hasan Bilgili olarak tanıtan bir kişinin randevu talebinde bulunduğunu aktardı.

Bilgili'nin, "Gece kız arkadaşıyla fazla miktarda alkol aldığını, sabah kalktıklarında kız arkadaşının kan gördüğünü ve muayeneye gelmek istediğini" aktaran Şenyurt, Ç.B'nin muayenesini gerçekleştirdiğini, zorla ilişkiyi gösteren herhangi bir bulguya rastlamadığını, Ç.B'nin hareketlerinde de herhangi bir anormallik görmediğini söyledi.

Daha sonra beyanı dinlenen Ç.B, sanık Hasan Bilgili'nin olay günü akşam saatlerinde elinde poşetlerle kliniğe geldiğini, kendisinin bu sırada bir hayvanı muayene ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Hasan Bilgili eve gitmeden önce yemek ısıtmamı rica etti. Yukarı çıktım. Arkadan kliniğin kapısını kilitlemiş. Normalde içeride birden fazla kişi varken kapı kilitlenmiyor. Yemeği ısıttım. Tabakları masaya koydum. Bilgili, arkamdan geldi ve 'Cips ile viski aldım.' dedi. Alkol alıp almayacağımı sordu. Kullanmadığımı söyledim. 'Belki fikrini değiştirip içersin.' dedi ve masaya bir bardak koydu. O içmeye başladı. Ne kadar içtiğini hatırlamıyorum."

Daha sonra Bilgili'nin kendisine şiddet uygulayarak, tecavüz ettiğini iddia eden Ç.B, kendi rızası olmadan damar yolu açıldığını ve kendisine serum bağlandığını ileri sürdü.

Sanık Durmaz'ın da baygın haldeyken tecavüz ettiğini savunan Ç.B, ayrıca Durmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiği için hemen polise başvurmaktan korktuğunu söyledi.

Bilgili'nin sabah kendisini jinekoloğa götürdüğünü belirten Ç.B, muayene sırasında doktor Hüseyin Şenyurt'un delilleri silerek ortadan kaldığı iddiasında bulundu.

Tutuklama talepleri reddedildi

Duruşmada tanık olarak dinlenen bir kadın, öğrenci olduğu yıllarda sanık Hasan Bilgili tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Ç.B'nin annesi de olay gecesi önce kızını, ulaşamayınca hastaneyi aradığını, telefona çıkan Hasan Bilgili'nin kızının damar yolu açtığını, ameliyata gireceğini söylediğini, bunun üzerine işi bitince kendisini aramasını istediğini anlattı. Mağdurun annesi, kızının sabaha karşı kendisini aradığını ve tedirgin bir ses tonuyla "Anne, sabah geleceğim." dediğini aktardı.

Tarafların avukatlarının beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutukluluk taleplerinin reddine, adli kontrol halinin devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra ara karar açıklayan mahkeme, tutuklama taleplerinin reddine, adli kontrol şartlarının uygulanmasının devamın karar verip duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan güvenlik güçleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA