Cinsel saldırıdan yargılanan HDP'li Çelik beraat etti
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Cinsel saldırıdan yargılanan HDP'li Çelik beraat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinsel saldırıdan yargılanan HDP'li Çelik beraat etti

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Tuma Çelik, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Tuma Çelik, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları

katıldı. Sanık Çelik'in son sözlerinin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı verirken, Çelik hakkındaki adli kontrol kararını da kaldırdı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Tuma Çelik'in HDP'den istifa ettikten sonra da 7 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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