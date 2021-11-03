Cinsel saldırıdan aranan şüpheli, evinde çok sayıda silahla yakalandı

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde cinsel saldırıdan aranan Y.Y. yakalandı. Y.Y.'nin evinde aracında yapılan aramada 4 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi ve esrar ele geçirildi.

Gülşehir ilçesinde polis ekipleri, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle aranan Y.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada 185 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 238 av tüfeği fişeği, 23 tabanca şarjörü, 1 fişek basma makinesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, 570 gram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde ve 6 fünye, 10 metre fünye fitili, 1 av bıçağı, üzerine cıvata çakılmış sopa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.