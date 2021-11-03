Cinsel saldırıdan aranan şüpheli, evinde çok sayıda silahla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinsel saldırıdan aranan şüpheli, evinde çok sayıda silahla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Cinsel saldırıdan aranan şüpheli, evinde çok sayıda silahla yakalandı

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde cinsel saldırıdan aranan Y.Y. yakalandı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde cinsel saldırıdan aranan Y.Y. yakalandı. Y.Y.'nin evinde aracında yapılan aramada 4 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi ve esrar ele geçirildi.

Gülşehir ilçesinde polis ekipleri, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle aranan Y.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada 185 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 238 av tüfeği fişeği, 23 tabanca şarjörü, 1 fişek basma makinesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek, 570 gram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde ve 6 fünye, 10 metre fünye fitili, 1 av bıçağı, üzerine cıvata çakılmış sopa ele geçirildi.

Şüpheli Y.Y. hakkında '6136 sayılı Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet etmek', 'Cinsel saldırı' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Cinsel saldırıdan aranan şüpheli, evinde çok sayıda silahla yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title