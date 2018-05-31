Cinsel Saldırıdan 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Cinsel Saldırıdan 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun’da cinsel saldırı suçundan yargılandığı mahkemece 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalanarak, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Cinsel Saldırıdan 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da cinsel saldırı suçundan yargılandığı mahkemece 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalanarak, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yargılandığı mahkemece "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan M.C.'yi (46) İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN

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