Cinsel saldırıda bulunulup, başı taşla ezilen Pınar'ın katili yakalandı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDITrabzon'da, 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa Gülyüz (34) ile ona yardım eden N.P.