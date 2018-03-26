Cinsel Saldırı Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı
Samsun’da cinsel saldırı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da cinsel saldırı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "cinsel saldırı" suçundan yargılandığı mahkemece 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Y.B.'yi İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.B., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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