Cinsel saldırı suçundan aranan firari yakalandı
Balıkesir'de cinsel saldırı suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir'de cinsel saldırı suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şüpheli şahsı, Altıeylül ilçesi Karamanköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan H.Ç.'nin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA