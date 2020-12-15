Cinsel Performansı Arttırmanın Yolları

"Günlük hayattaki stres, tansiyon, kan şekeri yüksekliği gibi birçok nedenden dolayı cinsel performansın olumsuz etkilendiğini belirten uzmanlar, "Performans düşüklüğünde çoğu zaman uzmana danışılmadan ilaçlarla çözüm aranıyor. Bu durumda ilaçlara bağımlı olmamak gerekir. Sorunu görmezden gelip tedaviye başvurmakta geciktiğinizde ise endişe, mutsuzluk, özgüven kaybı, öfke, ilişki sorunları gibi pek çok problem oluşabilir" dedi."

Uygun olmayan her tedavi yan etkiye neden olur

Kişiye uygun olmayan veya cinsel sorunun nedenine yönelik olmayan her tedavi yan etkiler doğuruyor. Bu tedaviler işe yaramadığında daha ağır bir depresyon ve endişe hali yaşarsınız. En basitinden psikolojik bağımlılık yaratabilen bu tedaviler sağlıklı erkeklerde uzun vadede cinsel fonksiyonları zedeleyebiliyor. Bunları ancak hekiminiz önerirse ve onun belirleyeceği sürede, dozda kullanın. Sorunu görmezden gelip tedaviye başvurmakta geciktiğinizde, endişe, mutsuzluk, özgüven kaybı, öfke, ilişki sorunları gibi pek çok problem oluşabilir. Bu nedenle fark ettiğiniz değişimlerde hekime başvurmak gerekiyor.











Bu uygulamalar denenebilir

Cinsel performans düşüklüğü yaşayanlar ilaca başvurmadan önce bazı yöntemleri deneyebilir. Özellikle aşırı stresli, yağlı yiyecekler tüketen, sigara, yoğun alkol kullanan ve spor yapmayan bir erkekseniz cinsel istek düşüklüğü durumda kanda testosteron eksikliğinizi kontrol ettirin. Düşüklük varsa hangi yaşam tarzı değişimleri veya hormon tedavileriyle testosteronunuzu yükseltebileceğinizi öğrenin.





Sertleşmeyi sağlarken veya sürdürürken zorluk yaşıyorsanız ESWT- Şok Dalga gibi cinsel bölge damarlarını yenileyen, hasarları onaran, cinsel bölge damar-sinir ve cilt dokusunu geliştiren tedavileri kür olarak deneyebilirsiniz. Cinsel bölgeyi ağ gibi saran pelvik kasları eğiterek boşalma sorunları ve cinsel ağrıyı hafifletebilirsiniz.











Birçok tedavi seçeneği bulunuyor

Vücut yağ fazlalığı, sigara, yoğun alkol tüketiminde cinsel bölgedeki lenf sistemi metabolizma artıklarını ve patojenleri filtre edemez. Bu sistemi ödem, toksinler ve atık maddelerden temizleyen sistemlerden faydalanabilirsiniz. Diyabet, damar sorunları, enfeksiyonlar, aşırı stres gibi nedenlerle cinsel sorun yaşayan hastalarda ozon ve oksijen tedavileri ile cinsel bölgenin kanlanması sağlanabiliyor.





Cinsel bölgede hacim ve şekil bozukluklarında medikal tedaviler ve ameliyat seçenekleri mevcut. Erken boşalmada hem lokal ve sistemik ilaç seçenekleri verilebiliyor, hem de kendi kendinize kontrolü sağlamanıza yardımcı olan teknikler öğretilebiliyor. Sertleşme sorununda ilaçlardan enjeksiyonlara, hormon takviyelerinden ameliyata kadar birçok tedavi seçeneği bulunuyor.





Kaynak: Snob Magazin