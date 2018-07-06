Cinsel Organına USB Kablosu Sıkışan Meraklı Erkek Çocuğu Hastanelik Oldu
Çin'de, cinsel organına USB kablosu sıkıştıran ve düğümlenen kabloyu geri çekemeyen çocuk, acı içinde hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.
Çin'de yaşayan 13 yaşındaki çocuk, penisine USB kablosu sıkıştırdığı için hastanelik oldu.
ÇIKARAMAYINCA ACI İÇİNDE AİLESİNE KOŞTU
Adı açıklanmayan Çinli çocuk, cinsel organından içeri soktuğu kablonun mesanesinin içinde düğüm olması üzerine geri çıkaramadı. Yaklaşık 20 santimetrelik kablo yüzünden dayanılmaz derecede acı çeken çocuk, durumu ailesine bildirdi.
MESANESİNİ KESTİLER
Çin'in kuzey-doğu Heilongjiang eyaletindeki Linkou şehrindeki bir hastaneye kaldırılan çocuğun içinde düğümlenen kabloyu doktorlar da dışarı çıkarmayı başaramayınca tek çare olarak mesanesini kesmek zorunda kaldılar.
MERAKI YÜZÜNDEN OLMUŞ
2 hafta hastanede kalan çocuk, genital bölgelere olan merakı sebebiyle böyle bir şey yaptığını söyledi.
YORUMLAR (28)
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çok üzücüCevap Yaz Yayından Kaldır
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ara kablo çekmiş kaçak elektrik almak için bizdagda daha güzelini yapmayı ögrendik birbirimize takardıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çocuk gördüğünü taklit ederCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olmayan beyninde data var mı diye bakmak istemiş herhaldeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bütün dünya Hindistan olma yolunda ilerliyor. Etrafına biraz dikkatlice bak , görürsün.Cevap Yaz Yayından Kaldır