Cinsel Organı Kesilen Futbolcunun, Katilin Eşiyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Brezilya İkinci Ligi ekiplerinden Sao Bento'da kiralık olarak forma giyen Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas, yakın zamanda işkence edilerek öldürülmüştü. Başı ve cinsel organı kesilen Freitas'ın, aldatma cinayetine kurban gittiği anlaşıldı.

"DOĞUM GÜNÜ KIZININ ANNESİYLE UYUYORUM"

Freitas'ın arkadaşına attığı bir mesajda kendisini öldüren Brittes Edson Junior'ın 18 yaşındaki kızı adına verdiği doğum günü partisine katıldığı, daha sonra da Junior'ın eşi ile yattığı fotoğrafları paylaşarak, 'Doğum günü kızının annesiyle uyuyorum, babası da evde' diye yazdığı öğrenildi.

Junior'un, baygın haldeki eşiyle yatan futbolcuyu gördüğünde ise çılgına döndüğü ve bu korkunç cinayeti işlediği ortaya çıktı.