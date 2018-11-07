Cinsel Organı Kesilen Futbolcunun, Katilin Eşiyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Cinsel organı ve başı kesilerek yol kenarına atılan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, katil zanlısı kişinin eşiyle yatak fotoğrafları ortaya çıktı.
Brezilya İkinci Ligi ekiplerinden Sao Bento'da kiralık olarak forma giyen Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas, yakın zamanda işkence edilerek öldürülmüştü. Başı ve cinsel organı kesilen Freitas'ın, aldatma cinayetine kurban gittiği anlaşıldı.
"DOĞUM GÜNÜ KIZININ ANNESİYLE UYUYORUM"
Freitas'ın arkadaşına attığı bir mesajda kendisini öldüren Brittes Edson Junior'ın 18 yaşındaki kızı adına verdiği doğum günü partisine katıldığı, daha sonra da Junior'ın eşi ile yattığı fotoğrafları paylaşarak, 'Doğum günü kızının annesiyle uyuyorum, babası da evde' diye yazdığı öğrenildi.
Junior'un, baygın haldeki eşiyle yatan futbolcuyu gördüğünde ise çılgına döndüğü ve bu korkunç cinayeti işlediği ortaya çıktı.
YORUMLAR (18)
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Tipe bak... beezilyalilar neden bukadar gormemis agitimsiz... cok iyi yapmis.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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KADIN YAŞADI DESENE VUVVVV ÇOCUK YAKIŞIKLIYMIŞ YAZIK OLMUŞCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Adam hapse girer kadın yine bir futbolcu bulur hayat devam eder kadın sırtından yükü attı. Siz burda hesap keserken kadın artık freeCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Haketmişin kadınıda vursaydi sorun kalmazdıCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Ya cidden anlamıyorum ben bu adamları para var şöhret var sanki hiç kadın kalmamış gibi, evli kadınla ne işin olur, gidip model filan bulsanaCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır