Cinsel organı görünmüştü... O video sonrası Nusret'in başı belaya girdi!
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Cinsel organı görünmüştü... O video sonrası Nusret'in başı belaya girdi!

27.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:51
Cinsel organı görünmüştü... O video sonrası Nusret'in başı belaya girdi!

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı görünmüştü. Bir takipçisi 'halkın ahlakını bozuyor' diyerek şikayette bulundu. Savcılık, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri görünmüştü.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
ÖNEMSİZ: beni bozacak para hiç olmasın insanlığımdan çıkmaktansa sefil yaşamayı tercih ederim
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500
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