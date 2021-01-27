Cinsel organı görünmüştü... O video sonrası Nusret'in başı belaya girdi!

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı görünmüştü. Bir takipçisi 'halkın ahlakını bozuyor' diyerek şikayette bulundu. Savcılık, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri görünmüştü.







Kaynak: Snob Magazin