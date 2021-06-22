Cinsel organ gösterme cinayetine 1 tutuklama
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Cinsel organ gösterme cinayetine 1 tutuklama

Cinsel organ gösterme cinayetine 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı, balkondan cinsel organ gösterme meselesi yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı, balkondan cinsel organ gösterme meselesi yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Haziran günü Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve sevgilisi Sami A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Rıfat D. ile kuzeni Berkay D., 100 metre uzaklıktaki evinden pompalı tüfek alıp, olay yerine geri döndü. Rıfat D.'nin eve doğrultup ateşlediği silahtan çıkan saçmalarla Durdu Ö. ile Sami A. yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Sami A., ambulansla hastaneye götürülürken, sevgilisi Durdu Ö.'nün ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Silahı ateşleyen Rıfat D. ile kavgaya karıştığı öne sürülen kuzeni Berkay D. (19), babası Nuri D. (44) ile amcası Davut D. (52), adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Nuri D.'nin evinde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin başlattığı soruşturma sonucu silahlı kavganın, Sami A.'nın evinin balkonuna çıkıp şortunu indirerek, Rıfat D. ile ailesine cinsel organını göstermesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıfat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Berkay D. ile Nuri D. adli kontrol şartı, Davut D. ise savcılık talimatıyla tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Cinsel organ gösterme cinayetine 1 tutuklama
Cinsel organ gösterme cinayetine 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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