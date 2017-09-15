Cinsel İstismardan Tutuklu Sanığın Savunması 'Pes' Dedirtti

Kayseri'de 16 yaşındaki zeka geriliği olan kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın mahkemede, "Allah yukarıda, yemin ederim mağdurenin özürlü olduğunu bilmiyordum, özürlü olduğunu bilsem Allah korkusu ile yaklaşmazdım" savunmasında bulunması 'pes' dedirtti. Mağdure ise mahkeme heyetine, "Hakim amca bütün sapıkları toplayın da biz de rahat edelim" dedi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık M.B. (37), mağdure Ş.G. (16), kızın şikayetçi annesi N.G. (44) ve avukatlar hazır bulundu.



"Yakınlaşmak zorunda kaldım"



İşçi, evli ve 1 çocuk babası tutuklu sanık M.B. savunmasında, "Olay günü ben berberden çıktım, eve gidiyordum, arkadaşım aradı, bir iş olduğunu söyleyince yanına gittim. Yüzme havuzunun oraya branda çekilecekti, bekledim ama gelmedi. Eve giderken Ş.G. isimli kız kuytu bir yerde, ancak herkesin görebileceği bir yerde alt kısmı çıplak duruyordu, beni görünce hemen toparlandı. Ben yoluma devam ederken, mağdure bana seslendi, ben de 'hayırdır' dedim. Bir müddet sohbet ettik, annesinin, ağabeyinin onu dövdüğünü falan anlattı. Daha sonra benim montumu yere serdik, oturduk, biraz daha sohbet ettik, erkek arkadaşının olup olmadığını sordum, sohbet ederken beni yanağımdan öptü, ben de şaşırmış halde bakınca, bana bir kaç kişi ile birlikte olduğunu söyledi ve bir daha öptü. Ben de mağdureye yakınlaşmak zorunda kaldım, ikimizin de alt kısmını çıkardık ama ilişki olmadı. Bu sırada mağdure arkadan birileri geldiğini, toparlanmamızı söyledi. Sonra 3 kişi geldi, beni dövdüler" diye konuştu.



"Ağabeyler geldi ve beni kurtardı"



Pedagog eşliğinde ifade veren zeka geriliği olduğu iddia edilen mağdure Ş.G. ise "Sanık bizim mahallede parkın orada oturuyor ama kendisini tanımıyorum, sadece görüyordum. Sanık yalan söylüyor, Sanıkla olay günü karşılaştık, kuytu bir yere götürdü, montunu yere sererek belden aşağı beni de kendisini de soydu, cinsel istismarda bulundu. Daha sonra ağabeyler geldi ve beni kurtardı. Hakim amca bütün sapıkları toplayın da biz de rahat edelim" dedi.



"Özürlü olduğunu bilseydim, Allah korkusu ile yaklaşmazdım"



Cumhuriyet Savcılığının sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istemesi üzerine sanık M.B., "Allah yukarıda yemin ederim, mağdurenin özürlü olduğunu bilmiyordum, özürlü olduğunu bilseydim, Allah korkusu ile yaklaşmazdım" demesi duruşma salonunda şaşkınlık yarattı.



Mahkeme heyeti, mağdure Ş.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip rapor aldırılmasına, sanık M.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Aralık ayına erteledi. - KAYSERİ