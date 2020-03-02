Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı
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Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Samsun'da 'hakkında çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:51
Cinsel istismardan 6 yıl 8 ay ceza alan şahıs tutuklandı

'da 'hakkında çocuğun cinsel istismarı' suçundan hapis cezası bulunan bir kişi tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan D.Z. (55) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen D.Z., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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