Cinsel istismarcı yakalandı

Cinsel istismarcı yakalandı

Cinsel istismarcı yakalandı Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama Adres sorma bahanesi ile yaklaştığı çocuğa cinsel istismarda bulunduBARTIN - Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.08.2019 15:11
Cinsel istismarcı yakalandı

Cinsel istismarcı yakalandı

Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama

Adres sorma bahanesi ile yaklaştığı çocuğa cinsel istismarda bulundu

BARTIN - Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Demirciler Mahallesi'nde 8 yaşındaki çocuğa adres sorma bahanesi ile yaklaşan E.O. çocuğa cinsel istismarda bulundu. Durumu öğrenen ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayetin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler E.O.'yu kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diğer yandan şüphelinin çeşitli illerde küçük yaşta çocuk kaçırma, küçük yaşta çocukla cinsel ilişki, çocuk istismarı konularında sabıkasının olduğu öğrenildi.

Cinsel istismarcı yakalandı
Kaynak: İHA
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