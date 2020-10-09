Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar'ın yürek burkan hikayesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar'ın yürek burkan hikayesi

09.10.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:21
Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar'ın yürek burkan hikayesi

Çorum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğunun 1.5 ay önce kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Çorum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğunun 1.5 ay önce kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Rüzgar Ege Ş.'nin yaşadığı rahatsızlık geçen Şubat ayında gündeme gelmişti. Çorum'da yaşayan ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yardım talebinde bulunan Zeynep Büşra Yalınız'ın çağrısına karşılık veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Rüzgar Ege'nin tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını açıklamıştı. Yapılacak yardım üzerine anne ile birlikte minik Rüzgar da belediyeye gelerek Başkan Şahiner'i makamında ziyaret edip kendisine teşekkür etmişti.

Ameliyatı İstanbul'da yapıldı

Başkan Şahiner'in girişimleri sonucu ameliyat masrafları karşılanan Rüzgar için İstanbul'da özel bir hastane ayarlanmış, 3 yaşındaki talihsiz çocuk da 26 Ağustos'ta İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuşmuştu. Anne de oğlunun ameliyatı sonrasında emeği geçenlere teşekkür etmişti.

Cinsel istismara uğradığı belirlendi

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle tekrar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan minik Rüzgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Hastanede yapılan müdahale esnasında görevliler, çocuğun cinsel istismara uğramış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Zeynep Büşra Yalınız ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından "nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar" suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Rüzgar da dün toprağa verildi. - ÇORUM

Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar'ın yürek burkan hikayesi
Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar'ın yürek burkan hikayesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik İlham Aliyev Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ata Demirer Bergüzar Korel Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Ozan Tufan Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Doğum İzmir Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinsel istismara uğrayan ve yaşamını yitiren minik Rüzgar'ın yürek burkan hikayesi - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 11:28:04. #1.15#
title