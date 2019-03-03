Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Gaz Tankının İçinden Çıktı

Hindistan'ın Katni şehrinde cinsel istismara uğrayan ve boğularak öldürülen 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni eski bir gaz tankında bulundu. Evinin yakınından kötü kokular gelen bir adamın tankın içine bakmasıyla ortaya çıkan olayda, polisler geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

KÖTÜ KOKU GELİNCE POLİSİ ARADI

Hindistan'ın Katni şehrinde, bir adam evinin yakınında bulunaneski bir gaz tankında kötü koku gelince şüphelendi. Tankın içini kontrol eden adam acı tabloyla karşılaştı. İstismara uğradıktan sonra boğularak öldürülmüş kızın cesedini gören adam olayı polise bildirdi.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu çarşamba günü amcasının evine gitmek için evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki kıza ait olduğu belirtildi. Polis, kızı öldüren şahsın yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma başlattı.