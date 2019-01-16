Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis

Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis

Samsun'da 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis

Samsun'da 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 10 yaşındaki E.D. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan M.B.'nin (29) yargılanması sona erdi. Mahkeme, M.B.'yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk süresini göz önünde bulundurup tahliyesine karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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