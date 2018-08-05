Cinsel İstismar Şüphelisi, Adliyede İntihar Etti
Eskişehir'de cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K., getirildiği adliyede 3'üncü kattaki koridor başından aşağı atladı.
Eskişehir'de, jandarma ekiplerinin cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına aldıktan sonra adliyeye getirdiği Mustafa K. (41), 3'üncü kattaki koridor başından aşağı atladı. Mustafa K., olay yerinde yaşamını yitirdi.
EKİPLER ADLİYEYE GETİRDİ
Olay, öğle saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eskişehir Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Merkez Aşağı Çağlan Mahallesi'nde, cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa K., jandarma ekiplerince Adalet Sarayı'na getirildi.
3'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI
Kelepçeli olan Mustafa K., nöbetçi savcılığın önündeki koridorda beklerken, jandarmaların arasından koşup, bankın üzerine çıkarak, 3'üncü kattan aşağı atladı. Kantinin karşısındaki beton zemine düşen Mustafa K., olay yerine hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mustafa K.'nin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden ilk görüntüler;