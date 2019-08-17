Cinsel istismar suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Epstein'a 100 milyon dolarlık dava

Cinsel istismar suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Epstein'a 100 milyon dolarlık dava

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Epstein’a, aynı suçlamalardan iki kadın daha 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

17.08.2019 08:48
Cinsel istismar suçuyla yargılanırken intihar eden milyarder Epstein'a 100 milyon dolarlık dava

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'a, aynı suçlamalardan iki kadın daha 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Jennifer Araoz adlı bir kadın 14 Ağustos'ta, Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel tacizde bulunduğunu belirterek Manhattan'daki New York devlet mahkemesine Amerikalı milyarderin mal varlığından tazminat talebiyle dava açtı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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