Cinsel istismar suçundan yattığı ceza evinde kendini astı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinsel istismar suçundan yattığı ceza evinde kendini astı

Ağrı'da sıva yapmak için gittiği evde, ailenin 6 yaşında kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan M.E. (52), ceza evinde kendini asarak intihar etti.

Cinsel istismar suçundan yattığı ceza evinde kendini astı
30.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:17

Ağrı'da sıva yapmak için gittiği evde, ailenin 6 yaşında kız çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan M.E. (52), ceza evinde kendini asarak intihar etti.

Doğubayazıt ilçe merkezinde meydana gelen olayda bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E.'yi çağırdı. Evin tuvaletini kullanmak için aileden izin isteyip içeriye giren M.E., bu sırada çizgi film izleyen küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. O sırada M.E küçük kızın konuşmasını engellemek kızın düştüğünü söyledi. Küçük kız, "Hayır anne bu amca yaptı" deyince, M.E. koşarak evden kaçtı. Aile hemen polise giderek, M.E.'den şikayetçi oldu.

Güvenlik güçlerince 4 gün boyunca aranan M.E, Taşlıçay ilçesine kaçtı. İki aile arasında husumet yaşanmaması için iki ailenin ortak tanıdığı bir kişi, "Seni İran sınırından yurt dışına kaçıracağım" diyerek, M.E.'yi 25 Nisan günü polise teslim etti. Sorgusunda suçlamaları kabul eden M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Doğubayazıt Cezaevi'nde tutuklu bulunan M.E., tek başına kaldığı koğuşunda dün gece kendini asarak intihar etti. Ne ile astığı henüz öğrenilemeyen M.E.'yi bulan infaz koruma memurları, 112 Acil'i aradı. Ceza evine gelen sağlık ekipleri, M.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.E.'nin cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Türk Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Cinsel istismar suçundan yattığı ceza evinde kendini astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 13:55:53. #1.15#
title