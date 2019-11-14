Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
Haberler » Güncel » Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı - Haber

Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Kapaklı ilçesinde yakalandı.

14.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:52
Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, ilçesinde yakalandı.

İlçe ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S.'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, ilçedeki bir fabrikada yakaladığı zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et