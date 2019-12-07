Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı
Haberler » Güncel » Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı - Haber

Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı

Cinsel istismar suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

07.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:06
Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı

Cinsel istismar suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler