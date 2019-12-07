Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Bursa'da yakalandı
Cinsel istismar suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
Cinsel istismar suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.