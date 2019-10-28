Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandıBURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı.
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı
BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesindeki bağ evinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin kimlik kontrolünde, 4 yıldır arandığını tespit etti. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VİDEO: Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı