Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandıBURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı.

28.10.2019 18:55
Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, cinsel istismar suçundan 4 yıldır aranan zanlıyı bağ evinde yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezerken, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesindeki bağ evinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin kimlik kontrolünde, 4 yıldır arandığını tespit etti. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Cinsel istismar suçundan aranan şahıs bağ evinde yakalandı
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