Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

08.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:57

MERSİN'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Z.G., yakalanıp, tutuklandı.

MERSİN'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Z.G., yakalanıp, tutuklandı.

Mersin'de, 30 Aralık 2014 tarihinde meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayının firari hükümlüsü Z.G.'nin, Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat ve fiziki takip sonucu kaldığı adres belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonla, hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Z.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Z.G., hapis cezası yüzüne okunarak, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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