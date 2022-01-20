'Cinsel istismar' suçundan 33 yıl hapis cezası alan 78 yaşındaki adama ev hapsi

Samsun'da tutuklu olarak yargılandığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan 78 yaşındaki şahsın yaşı ve hastalıkları göz önünde bulundurularak elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsine ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Samsun'da tutuklu olarak yargılandığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan 78 yaşındaki şahsın yaşı ve hastalıkları göz önünde bulundurularak elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsine ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 3 yıl boyunca, olay tarihinde '15 yaşındaki olan kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu' iddia edilen 78 yaşındaki H.B., 2019 Aralık ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan H.B. "nitelikli cinsel istismar" suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve "alıkoymak" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

H.B.'nin avukatı Ata Giritli müvekkilinin 78 yaşında olduğunu ve yaşına bağlı çeşitli hastalıklarının mevcut olduğunu ileri sürerek, " Türkiye'de idam 2001 yılından kaldırıldı ve 2/14 yılında kesin olarak kaldırıldı. Bu davada verilen ceza müvekkilimin yaşı itibarıyla, bulunduğu durum itibarıyla idam kararı gibi olacaktır. Adalet Bakanlığının ve tüm dünyadaki hukuk uygulamaları göz önünde tutularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, yaşlı adamın yaşı ve hastalıkları itibarıyla adli kontrol şartıyla tahliyesine ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine karar verildi.

Avukat Ata Giritli kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı. 3. Ceza Dairesi ise H.B.'nin yargılanmasıyla ilgili dava dosyasını inceleyerek iddianamesindeki bazı eksiklikler dolayısıyla yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti. H.B.'nin Mayıs ayında yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri