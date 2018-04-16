Cinsel İstismar Suçlarına İlişkin Tasarı

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), tali komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı benimsedi.

Tasarı yarın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda yine tali olarak görüşüldükten sonra 18 Nisan Çarşamba günü esas komisyon olan Adalet Komisyonunda ele alınacak.

Tasarıyla, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılıyor.

Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Cinsel istismar suçunun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmesi ve ağırlaştırıcı nedenlerden herhangi birinin bulunması durumunda, 12 yaşını tamamlamış çocuklara karşı cebir veya tehditle işlenmesi halinde, silah kullanılarak işlenmesi durumunda müebbet hapis cezasına hükmedilecek.

İnfaz hakimi, cinsel suçlardan dolayı hapse mahkum olanlar hakkında, tahliyeden itibaren 5 yıla kadar cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alabilecek.

Hakim, hükümlünün sağlığı açısından gerekli olması durumunda tedbiri sona erdirebilecek.

Hükümlü, çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 50 yılı, müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde ise 40 yılı cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi durumunda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilecek.

Cinsel saldırıda bulunmaktan, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmekten, uyuşturucu ticareti yapmaktan, müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmaktan ve fuhuştan mahkumiyet kararı bulunanlar ile bunlarla ilgili kovuşturması devam edenler, çocukların yoğun bulunduğu iş kollarında çalıştırılamayacak, bu yerleri işletemeyecek.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa yayın yasağı konulabilecek, erişim engellenebilecek.

Sağlık Bakanlığınca özel merkezler kurulacak. Cinsel suç mağdurlarının beden muayenesi ile vücuttan örnek alınması, bu merkezlerde yapılacak.