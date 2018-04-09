Cinsel İstismar Suçlarına İlişkin Kanun Tasarısı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, cinsel istismar suçlarına yönelik kanun tasarısına ilişkin, "Ceza arttırmakla cinsel istismarın önü kesilemez. Bu konuda hükümetin, devletin çok daha farklı tedbirlere başvurması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik ciddi iddialar olduğunu belirterek, kimyasal silah nerede ve kim tarafından kullanılırsa kullanılsın bunun bir savaş ve insanlığa karşı suç olduğunu, kınadıklarını ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na devredildiğini vurgulayan Beştaş, "HDP olarak biz de Doğan Holding'i alırdık. Ziraat Bankası, 675 milyon dolar kredi versin, biz en büyük medya kuruluşunu satın alırız." dedi.

Beştaş, HDP'nin tutuklu milletvekileri ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için yaptıkları başvurulara yanıt verilmediğini belirterek, başka partilerin milletvekillerine izin verildiğini ama kendilerine izin verilmediğini savundu. Beştaş, "Bizim rehin tutulan Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerimizle ilgili taleplerimiz devam edecek. Görüşmek için her hafta başvurmaya devam edeceğiz. AKP sözcülerine şu çağrıda bulunuyoruz; Adalet Bakanlığında bulunan dilekçelerimizi çıkın kamuoyuna açıklayın." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın nöbetçi olduğu haftada Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın AK Parti'nin konuşma sürelerine ilişkin grup önerisinin görüşmelerinde Genel Kurulu yönetmesine tepki gösteren Beştaş, "Meclis başkanı, tarafsız ve bağımsız olmadığını, sadece AKP'nin meclis başkanı olduğunu ve onların talebi ile hareket ettiğini bir kez daha bütün Türkiye ve dünyaya ilan etmiştir." görüşünü savundu.

Beştaş, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde elektrik kesintisi yaşandığını ve haftalardır elektrik verilmediğini iddia ederek, elektrik olmayınca suyun da verilemediğini ve kesintilerin devam ettiğini bildirdi. Beştaş, aynı sorunun Mardin'in bazı ilçelerinde de yaşandığını ileri sürdü.

Bir gazetecinin, cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısının TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatması üzerine Beştaş, tasarının bu hafta TBMM Adalet Komisyonuna geleceğini ve orada yakından takip edeceklerini söyledi.

Konuyu kendilerinin de çok önemsediğini belirten Beştaş, şunları kaydetti:

"Daha önce de defalarca ifade ettik. Ceza arttırmakla cinsel istismarın önü kesilemez. Bu konuda hükümetin, devletin çok daha farklı tedbirlere başvurması gerekiyor. Yaşa ilişkin de şunu söylemek isterim: Rızayla ceza indirimini öngören bir anlayıştan, 12 yaş altına farklı bir düzenleme getirmek aslında o yaklaşımın bir devamıdır. Her ne kadar farklı bir çözüm gibi sunulsa da bunların tümü palyatif, sorunu çözmekten uzak bir yaklaşımdır."