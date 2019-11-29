Cinsel istismar sanığının tutuksuz yargılanmasına tepki

29.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:05

İZMİR'in Dikili ilçesinde, 11 yaşındaki Ş.Y. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen market sahibi M.A.'nın yargılanmasına

devam edildi. Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterildi.

Kaynak: DHA

Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, Ş.Y. kız arkadaşının babası olan market sahibi M.A.'nın 5 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldı. Ş.Y., 2016 yılında durumu annesine anlattı. Anne de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası serbest bırakılan M.A. hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasında tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur Ş.Y.'nin ailesi ve arkadaşları ile geldiği duruşmaya, Dikili Kadın Platformu, Bergama Veli-Der, Eğitim-Sen, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Bergama Demokrasi Platformu üyeleri de izleyici olarak katıldı. Duruşmada Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden bir avukat davaya müdahil olmak istedi. Mahkeme talebi reddetti.Duruşma, savcıya mütalaasını hazırlaması için ek süre verilerek, 6 Şubat 2020 tarihine ertelendi.YENİ BİR CİNSEL SALDIRI HABERİNİ DUYURDUDuruşma sonrası Ş.Y.'ye destek için gelenler adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Taciz, tecavüz insanlık suçudur', 'Çocuk bedenime dokunma' ve 'Çocuk istismarına hayır' dövizleri açılan basın açıklamasında, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi Temsilcisi Fikret Ali Parlas, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, şunları söyledi: "Bugün, Dikili'de 11 yaşında bir kız çocuğumuzun mahalle marketi sahibi tarafından uğradığı tacizin davasındayız. Henüz bu durumu atlamamışken, geçen hafta bu kez Dikili Çandarlı'da ortaokulda başka bir taciz olayı ile sarsıldık. Matematik öğretmeninin bazı kız öğrencileri taciz ettiği için görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklandığını öğrendik" dedi. Dikili Kadın Platformu üyesi ve Eğitim-Sen temsilcisi Demet Önal ise, "Biz Dikili kadın platformu olarak çığlık olmaya geldik. Çocuğumuzun çıkardığı sese ses olmak için yine adliyede olacağız. Çocuk susmaz; sen de susma. Suça sakın ortak olma."