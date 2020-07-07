Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Bölükbaş Dinç (64), yaklaşık 2,5 ay sonra karara itiraz için üst mahkemeye başvurdu.

Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama
07.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:53

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Bölükbaş Dinç (64), yaklaşık 2,5 ay sonra karara itiraz için üst mahkemeye başvurdu. Üst mahkeme, temyiz süresi içinde itiraz edilmediği gerekçesiyle sanığın cezasını onadı.

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan Bölükbaş Dinç, 2018 yılının Eylül ayında, markette A.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Dinç, sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dinç, 6 Aralık 2018'deki karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

SÜRESİNDEN SONRA İTİRAZSanık Bölükbaş Dinç'in avukatı, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına, 15 Şubat 2019 tarihinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, ilk derece mahkemesinin kararında 7 gün içinde itiraz edilebileceği hatırlatılarak, sanık avukatı tarafından yapılan itirazın bu süreden çok sonra, 15 Şubat'ta yapıldığı belirtildi. Mahkeme, süresinde yapılamayan istinaf talebi nedeniyle başvuruyu reddederek, sanık Bölükbaş Dinç'in 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.'CEZALARIN ARTIRILMASI GEREK'

Mağdur A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, sanığın bilerek ve isteyerek bu suçu işlediğine inandıklarını; ancak yasalardaki ceza miktarının belli olduğunu dile getirerek, "Cezanın kesinleşmiş olması müvekkilim ve ailesinin manevi acısını bir nebze hafifletecek. Ancak A.A.'nın yaşadığı psikolojik travmayı önlemeye yetmeyecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarının cezalarının artırılması gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Haber
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış Haber
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Haber
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti Haber
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti Haber
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho 'Çok beğendim' dedi
Son Heung-min ile Hugo Lloris devre arası birbirine girdi, Mourinho "Çok beğendim" dedi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Esra Albayrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Davran Zeki Müren Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:00:16. #1.15#
title