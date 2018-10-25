Cinsel İstismar Sanığına 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Mardin'de 6-8 yaşlarındaki Suriyeli 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı.

İddialara göre, Mardin'de 2014 yılında, N.S. (57) adlı şahıs, Suriyeli M.A. isimli kiracısının, 6 yaşındaki oğlu Y.A. ile 8 yaşındaki oğlu S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan N.S., 12 Mayıs 2014'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Sondaki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan N.S., cezaevinden çıkar çıkmaz izini kaybettirdi. N.S., karar duruşmasında 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uzun zamandır aranan N.S., Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı geniş kapsamlı çalışma sonucu Kızıltepe'de yakalandı. N.S.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - MARDİN