Son dakika haberi! Engelli Şirin Dilan E'ye cinsel taciz iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde zihinsel engelli Şirin Dilan E'yi cinsel tacizde bulunup alıkoyduğu iddiasıyla dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Muhammet Burak Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanık Eroğlu'na söz verdi.

Sanık Eroğlu, Şirin Dilan E. ile sosyal medyadan tanıştığını, bir süre sonra iletişimini kestiğini ancak mağdurun başka bir hesap açarak kendisine ulaştığını ve görüşmek istediğini iddia etti.

Eroğlu, "İki medeni insan gibi bir araya geldik. Ben Şirin'e çok kibar davrandım. Kötü bir niyetim yoktu. Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve ailesi tarafından arandığını da sosyal medyadan öğrendim." ifadelerini kullandı.

Mağdur Şirin Dilan E. de adli gözlem odasından uzman gözetiminde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Şirin Dilan E. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burak'la Hüseyin sayesinde tanıştım. Ben daha önce tehdit alıyordum. Bana yardım edeceğini söyledi. Evde yalnız yaşadığını, isterse kendisiyle beraber kalabileceğimizi söyledi. Ben sosyal medyadan durumumu ve engelli olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'Sen engelli değilsin, insanların söylediklerini takma.' dedi. Sonra beni öptü, tacizde bulundu ve videomu çekti. Yabancı biriyle evli olduğunu söyleyince tartışmaya başladık. Sonra ben gitmek isteyince izin vermedi. Beni kendisinin götüreceğini söyledi. Sabaha karşı da beni bıraktı, ben de karakola gittim."

Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı gereği sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beden ve ruh sağlığı bakımından mağdurun kendisini savunup savunamayacağına dair rapor alınmasına karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi

Yenimahalle'de annesiyle bahçeyi yıkayan 26 yaşındaki Şirin Dilan E, 4 Ağustos 2021'de hayvanların su kabını değiştirmek için evden ayrılmış, geri dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Şirin Dilan E, telefon sinyalinden tespit edilerek Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki yolda yürürken polis ekiplerince bulunmuştu.

Zorla alıkoyduğu Şirin Dilan E'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muhammet Burak Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca Eroğlu hakkında "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.