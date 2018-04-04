Cinsel İstismar Mağduru Kadın: En Ağır Cezayı Almasını İstiyorum

ADANA'da eşi cezaevindeyken kayınbiraderi Sezer B.'nin (30) cinsel istismarına uğradığını ileri süren 3 çocuk annesi D.B. (27), tutuklanan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte önceki gün Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin saçından sürükleyerek kendisini yatak odasına götürüp istismarda bulunduğunu söyleyen genç kadın, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sezer B., suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE SIĞINDI

Yaşadıklarının ardından memleketi Hatay'daki ailesinin yanına gelen D.B., olayı anlattı. Kayınbiraderinin kendisine istismarda bulunmasına hala inanamadığını belirten D.B., şunları söyledi:

"Gece saat 12.00 gibiydi, zilim çaldı çıktım, Sezer abi geldi. 'Aç kapıyı' dedi. Önce camı açtım, sordum neden geldiğini. 'Sana bir şey söyleyeceğim' deyince, 'Sonuçta kaynımdır' deyip açtım kapıyı. Kapıyı açar açmaz anahtarı alıp cebine attı. Kapıyı kilitledi. 'Ben kardeşimin yatağında yatacağım' dedi. Ben 'Çık git, yanlış anlarlar' dedim. Ama çıkmadı, anahtarı vermedi, saçımdan tutup sürükleyerek yatak odasına götürdü beni. 'Yapma, etme' dememe rağmen beni yatak odasına götürdü. Beni tehdit etti. 'Seni öldürürüm, sesini çıkarmayacaksın, bugün seninle yatacağım' dedi. Ben ne kadar kapıya bacaya vurduysam, 'Sezer abi yapma' dediysem, 'Elini ayağını öpeyim' dediysem de dinlemedi yaptı. Anlatılacak bir şey değil ama anlatıyorum. Ben Sezer abiden beklemiyordum bunu. Evinde yiyip içiyordum."

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Tutuklanan Sezer B.'nin en ağır cezayı almasını isteyen D.B., şunları kaydetti:

"Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Sayın Başbakanıma sesleniyorum, sesimi duysun benim. O yaptığını inkar ediyor, ben kendi irademle birlikte olmuşum. Bunu kabul etmiyorum, hepsi ortaya çıkacak. 'Öç aldım' demiş, neyin öcünü almış? Ben ona birşey yapmadım ki. Kardeşiyle varsa sorunu kardeşine yapsaydı. Kimsenin yanına da gitmiyordum. Bana bir gün yanlış yapmadı. Ben ondan böyle bir tepki göreceğimi beklemiyordum. Ben hala anahtarı versin, geçip yatsın diyordum. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum."

'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

D.B.'nin akrabası Z.B. ise aile olarak genç kadının arkasında olduklarını belirterek, "Böyle kişilerin idam edilmesini istiyoruz. Biz kızımızın arkasındayız, bizim kızımız isteyerek bunu yapmadı. O yüzden her zaman yanındayız. Kızımız şimdiye kadar namusuna bir söz getirmedi. O yüzden sürekli arkasındayız. Babası da kardeşleri de bizde" diye konuştu. - Hatay