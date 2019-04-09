Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı

Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli sınıf öğretmeninin 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, yargıtay tarafından bozularak tahliyesine karar verildi.

Alanya'da bir ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre, 4 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor", "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İşte beni kucağına alıp, böyle yapıyor" demesi üzerine ailesi harekete geçti. Kızın anne- babası, sınıf öğretmeni Kadir D. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ve emniyette şikayetçi oldu. Sınıfından başka kızı da aynı şekilde taciz ettiği ileri sürülen Kadir D.'den diğer aile de şikayetçi oldu. Bu süreçte emekli olan Kadir D., şikayetler sonrası, 29 Ocak 2016'da gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkede tutuklanan Kadir D., 10 gün sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

31 yıl hapis cezası

Diğer aile, öğretmen hakkındaki şikayetini geri çekerken, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2017'de görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kadir D., avukatları eşliğinde savunma verdi. Kadir D., iftiraya uğradığını, 35 yıllık eğitimci olarak Türk milli eğitimine hizmet ettiğini ve önemli başarıları olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun sabit bulunduğunu, suçun işleniş biçimi, sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik ve aynı maddede belirtilen suçun birden fazla işlenmesi, kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması nedenleriyle 18 yıl hapis cezasına karar verildiğini ilan etti. Sanığın sabıkasız hali ve duruşmadaki olumlu tavırları nedeniyle lehine indirim uygulanmasına da karar verildi. Her bir öğrenci için ayrı ayrı 15'er yıl 7'şer ay 15'er gün hapse çarptırılan Kadir D., itiraz yolu açık olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmanın ardından tutuklanan Kadir D., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Hapis cezası verilmesinin ardından savunma avukatları, davayı Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak, temyiz talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin yerel mahkemenin kararına uymasıyla dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da suçun 'sarkıntılık' olabileceğini ve 'cinsel istismar' olamayacağı yönünde düşünülmesi gerektiğini belirterek, dosyayı mahkemeye geri gönderdi. Antalya Bölge Ceza İdare Mahkemesi'nce Yargıtay'ın kararına uyularak, öğretmene verilen 31 yıllık hapis cezası bozuldu ve sanık hakkında tahliye kararı verildi. Dava, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüleceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA