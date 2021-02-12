"Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen kişi hakkındaki "terör propagandası" davası

"Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında dava açılan ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da ayrıca soruşturması devam eden Burhan Dalğali, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı başka bir davanın...

"Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında dava açılan ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da ayrıca soruşturması devam eden Burhan Dalğali, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı başka bir davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Burhan Dalğali, "Benim PKK ile hiçbir alakam yoktur. Ben o iftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Ben 5 vakit namazını kılan bir vatandaşım. Yalan söyleyemem. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamaya konu paylaşımı yapan Tuncer Dalğali'nin tanık olarak beyanın alınması ve sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dalğali'nin, delillerin büyük oranda toplanmış olması, bu anlamda delilleri karartma ve kaçma ihtimalinin bulunmaması, sabit ikametgah sahibi olması, somut olayda tutuklama tedbiri devamının zorunlu kılacak bir hususun bulunmadığının anlaşılması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağından" oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ağustos 2017'de gözaltına alınan Tüncer Dalğali isimli kişinin cep telefonuna tanımlı Facebook hesabında, 2015 yılı haziran ayında gerçekleştirilen örgütsel paylaşımlarla ilgili çalışmalar yapıldığı ve şüpheli Burhan Dalğali'nin de katılımcılar arasında olduğunun tespit edildiği aktarılıyor.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Burhan Dalğali'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüte ait bez parçalarının asıldığı yerin önünde kurulan masada dua eder bir halde oturduğuna yer verilen iddianamede, başköşeye oturtulan şüphelinin de o dönemdeki popülerliğiyle konuşma yapmasa dahi örgütsel etkinliğe manen destek sağladığının değerlendirildiği ifade ediliyor.

İddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bakırköy'de yargılanıyor

İstanbul'da bir kadına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik görüntülerle gündeme gelen Burhan Dalğali hakkında ayrıca, "Dini inanç ve duyguları istismar ederek "dolandırıcılık" yaptığı iddiasıyla Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine de devam ediliyor.

Bu kişiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya